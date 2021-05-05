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GeriFutbol Son Dakika: İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin taraftar alınacak!
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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin taraftar alınacak!

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Son Dakika: İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finaline 25 bin taraftar alınacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi.

İstanbul'da oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi.

Söz konusu karar kapsamında finalist takımların her birine 4.000'er bilet ayrılacak.

2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İLK FİNALİST BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

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