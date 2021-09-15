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GeriFutbol Son Dakika: İstanbul'a gelen Stefan Kuntz'dan Milli Takım açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2021 - 01:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İstanbul'a gelen Stefan Kuntz'dan Milli Takım açıklaması

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A Milli Takım'da teknik direktörlük için düşünülen ve dün TFF'nin milli takımdan sorumlu yeni yöneticisi Hamit Altıntop'la görüşme gerçekleştiren Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Alman çalıştırıcı, kişisel Instagram hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk yetkililerle görüştüğünü belirten Kuntz, bir anlaşmanın henüz gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF'nin davetlisi olarak İstanbul'daydım ancak şu an için bir anlaşma haberi yok." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı yeni hocasını buldu İstanbula geldi, Hamit Altıntopla görüştü...
A Milli Futbol Takımı yeni hocasını buldu! İstanbul'a geldi, Hamit Altıntop'la görüştü...
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