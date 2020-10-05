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Motor Sporları
DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İstanbul Valiliği açıkladı! Formula 1 Türkiye GP'si seyircisiz düzenlenecek

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Son Dakika | İstanbul Valiliği açıkladı! Formula 1 Türkiye GP'si seyircisiz düzenlenecek
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İstanbul Valiliği, 15 Kasım'da İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye GP'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 15 Kasım’daki yarış için "İstanbul İl Pandemi Kurulunun "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışının seyircisiz yapılması yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullandıldı.

Formula 1 Türkiye GP'si 13-14-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta seyircisiz olarak düzenlenecek.

Son Dakika | İstanbul Valiliği açıkladı Formula 1 Türkiye GPsi seyircisiz düzenlenecek

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