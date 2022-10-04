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Son dakika: İspanyollardan Fatih Terim için bomba iddia! Yeni adresi...

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#La Liga#İspanya
Son dakika: İspanyollardan Fatih Terim için bomba iddia Yeni adresi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 18:14

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için yeni iddialar gelmeye devam ediliyor.

Julen Lopetegui yönetiminde La Liga'ya çok kötü bir başlangıç yapan Sevilla, geride kalan 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alırken İspanyol çalıştırıcının geleceği sorgulanmaya başlandı.

Kötü gidişat sonrası Sevilla'nın Teknik Direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırmayı düşündüğü belirtilirken adaylar arasındaki isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği iddia edildi. 

İspanyol spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyor.

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HULL CITY İDDİASI VARDI

Şota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City için yeni teknik direktör adayları arasında Şenol Güneş ve Sergen Yalçın ile birlikte Fatih Terim ismi de öne sürülmüştü.

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Kariyerinde İtalya Serie A'da Fiorentina ve Milan gibi büyük kulüpleri çalıştıran Fatih Terim, İspanyol ekibinin başına geçmesi durumunda üçüncü kez Avrupa'da bir takım çalıştırmış olacak.

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TERİM'DEN GALATASARAY YORUMU

Geçen sezon Galatasaray'daki görevine son verilen Fatih Terim, memleketi Adana'nın İstanbul'da gerçekleştirilen Lezzet Festivali lansmanına katılırken sarı kırmızılılarla ilgili gelen soruya yanıt vermişti.

Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray hakkında "Galatasaray'a biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum biraz zaman alır." ifadelerini kullanmıştı.

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#Fatih Terim#La Liga#İspanya

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