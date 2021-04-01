Son Dakika: İspanya'dan Kosova'ya büyük saygısızlık! Maç oynanırken ekranda...

Spor Arena Detay - 2020 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü hafta maçında İspanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla İspanya oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Dani Olmo, 36. dakikada Ferran Torres ve 75. dakikada Gerard Moreno kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 70. dakikada Besar Halimi'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından İspanya puanını 7'ye yükselterek liderliğini perçinlerken, Kosova ise puansız şekilde grubun dibine demir attı.

VEDAT MURIQI NE YAPTI?

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Vedat Muriqi, milli takımda da sessizliğini koruyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda henüz gol sevinci yaşayamayan Vedat Muriqi, İspanya karşısında da etkisiz bir görüntü çizdi.

İspanya maçında isabetli ya da isabetsiz şutu bulunmayan Vedat Muriqi, %52 gibi düşük bir yüzdeyle yalnızca 25 pas yapabildi. Kosovalı golcünün rakip yarı sahadaki pas isabet yüzdesi ise %35,7'de kaldı.

Vedat Muriqi, hücum anlamında hiçbir şey üretemediği gecede verimlilik puanı olarak takımının en iyisi olmayı başardı. Deneyimli forvet, 7.3 verimlilik puanıyla bu alanda takımın en etkili oyuncusu olarak dikkat çekti.

İSPANYA'NIN KOSOVA'YI TANIMAMASI KRİZ ÇIKARDI

Kosova'yı tanımayan devletler bloğunda yer alan İspanya, dün gece oynanan karşılaşmada büyük bir saygısızlığa imza attı. İspanya - Kosova maçının ülkedeki resmi yayıncısı olan kanal, Kosova'nın kısaltmasının 'kos' olarak küçük harflerle yazdı.

AYNISINI FEDERASYON MAÇ ANONSUNDA YAPTI

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntünün ardından bir başka detay ortaya çıktı. İspanya Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde yayınlanan anons görselinde de Kosova'nın küçük harflerle yazıldığı gün yüzüne çıktı.

BASIN TOPLANTISINDA GERGİNLİK

Dün düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı. Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik dikkatleti çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.

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