Son Dakika: İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası esiyor! Real Mallorca'daki ilk 3 lig maçında...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Ünlü iş insanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...Kiralık transfer denmişti ama belge ortaya çıktı! Herkes Hatay galibiyetini konuşurken...#Fenerbahçe
Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmıUkrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmı!#Rusya
Et, yumurta ve tavuk gözleniyorEt, yumurta ve tavuk gözleniyor#Et
Kripto paralarda kritik hafta Gözler ABD’de olacak...Kripto paralarda kritik hafta! Gözler ABD’de olacak...#Kripto Para Piyasaları
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'#Yunanistan
Galatasaray kiralık göndermişti Sahada ölümden döndü...Galatasaray kiralık göndermişti! Sahada ölümden döndü...#Valentine Ozornwafor
Son şans sonu oldu'Son şans' sonu oldu#Kadın Cinayeti
‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar#Mehmet Öz
Komisyon kesintisi mahkemeden döndü'Komisyon' kesintisi mahkemeden döndü#Araç Muayene İstasyonu
Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konuCumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İngilizce mingilizceİngilizce mingilizce#Ekrem İmamoğlu
Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bittiIşın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti#Işın Karaca
Ünlü isimler genç kızlar için podyumdaÜnlü isimler genç kızlar için podyumda#Hazal Filiz Küçükköse
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası esiyor! Real Mallorca'daki ilk 3 lig maçında...

#Vedat Muriqi#Fenerbahçe#Mallorca
Son Dakika: İspanyada Vedat Muriqi fırtınası esiyor Real Mallorcadaki ilk 3 lig maçında...

La Liga ekiplerinden Real Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, İspanya macerasına hızlı başladı. Lazio'da beklentilerin uzağında kalan Kosovalı golcü, Mallorca'daki ilk 3 lig maçına 2 gol ve 1 asist sığdırdı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den transfer olduğu Lazio'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi, yeni takımı Real Mallorca'da İtalya macerasının tam tersine bir görüntü çiziyor.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Mallorca'nın Real Betis'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden Kosovalı yıldız oyuncu, ligdeki gol katkısını 3'e yükseltmeyi başardı.

Vedat Muriqi böylece La Liga'da oynadığı ilk 3 maçta toplam 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Real Betis'ten önce Cadiz ağlarını sarsan Vedat Muriqi, Athletic Bilbao maçında ise asist yapmıştı.

Mallorca formasıyla şu ana kadar 4 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, ilk maçına Kral Kupası'nda Rayo Vallecano'ya karşı çıkmış ancak skora katkıda bulunamamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vedat Muriqi#Fenerbahçe#Mallorca

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle