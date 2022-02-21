Son Dakika: İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası esiyor! Real Mallorca'daki ilk 3 lig maçında...

Fenerbahçe'den transfer olduğu Lazio'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi, yeni takımı Real Mallorca'da İtalya macerasının tam tersine bir görüntü çiziyor.
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Mallorca'nın Real Betis'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden Kosovalı yıldız oyuncu, ligdeki gol katkısını 3'e yükseltmeyi başardı.
Vedat Muriqi böylece La Liga'da oynadığı ilk 3 maçta toplam 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Real Betis'ten önce Cadiz ağlarını sarsan Vedat Muriqi, Athletic Bilbao maçında ise asist yapmıştı.
Mallorca formasıyla şu ana kadar 4 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, ilk maçına Kral Kupası'nda Rayo Vallecano'ya karşı çıkmış ancak skora katkıda bulunamamıştı.