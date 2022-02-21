Son Dakika: İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası esiyor! Real Mallorca'daki ilk 3 lig maçında...

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Fenerbahçe'den transfer olduğu Lazio'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi, yeni takımı Real Mallorca'da İtalya macerasının tam tersine bir görüntü çiziyor.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Mallorca'nın Real Betis'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden Kosovalı yıldız oyuncu, ligdeki gol katkısını 3'e yükseltmeyi başardı.

Vedat Muriqi böylece La Liga'da oynadığı ilk 3 maçta toplam 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Real Betis'ten önce Cadiz ağlarını sarsan Vedat Muriqi, Athletic Bilbao maçında ise asist yapmıştı.

Mallorca formasıyla şu ana kadar 4 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, ilk maçına Kral Kupası'nda Rayo Vallecano'ya karşı çıkmış ancak skora katkıda bulunamamıştı.