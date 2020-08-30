Son Dakika | İspanya'da milli futbolcu Mikel Oyarzabal'ın corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı

Real Sociedad Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü futbolculara ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testlerinde takım kaptanı Oyarzabal'ın pozitif çıktığını kaydetti.

İspanya Futbol Federasyonu da UEFA Uluslar Ligi'nde 3 ve 6 Eylül'de Almanya ve Ukrayna ile yapılacak maçların kadrosundan çıkarılan Oyarzabal'ın yerine Villarreal'den Gerard Moreno'nun çağırıldığını açıkladı.

Bask bölgesinde San Sebastian kentinin takımı olan Real Sociedad'da ağustos ayı ortasında futbolculardan Aritz Elustondo ve iki kişide daha Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Real Sociedad, pozitif çıkan futbolcuların evlerinde karantinada kalacağını, takımın geri kalanının normal antrenmanlara devam edeceğini duyurdu.