MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriSon Dakika: İspanya ilk yarıda zorladı, ABD Kevin Durant'le kazandı
GeriTokyo2020 Son Dakika: İspanya ilk yarıda zorladı, ABD Kevin Durant'le kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
Haber Giriş: 03.08.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İspanya ilk yarıda zorladı, ABD Kevin Durant'le kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: İspanya ilk yarıda zorladı, ABD Kevin Durant'le kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ABD, İspanya'yı 95-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ABD, İspanya'yı 95-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Özellikle maçın ilk yarısında rakibi karşısında maçı üstün götüren İspanya'da Ricky Rubio 38 sayı ile maçın en fazla sayı atan oyuncusu oldu. ABD'nin süper yıldızı Kevin Durant maçı 29 sayı ile tamamladı.

Tokyo 2020de bir devir kapandı Pau Gasol ve Marc Gasol milli takımı bıraktı
Tokyo 2020'de bir devir kapandı! Pau Gasol ve Marc Gasol milli takımı bıraktı

Maça ikinci yarıda ağırlığını koyan NBA'in yıldızları, üçüncü periyotta farkı açarken bu avantajı maç sonuna kadar iyi kullandı ve en büyük favori olduğu turnuvada final yolculuğunu sürdürdü.

Dragic ve Doncic Slovenyayı Tokyo 2020de yarı finale taşıdı
Dragic ve Doncic Slovenya'yı Tokyo 2020'de yarı finale taşıdı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi