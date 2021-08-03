Son Dakika: İspanya ilk yarıda zorladı, ABD Kevin Durant'le kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ABD, İspanya'yı 95-81 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Özellikle maçın ilk yarısında rakibi karşısında maçı üstün götüren İspanya'da Ricky Rubio 38 sayı ile maçın en fazla sayı atan oyuncusu oldu. ABD'nin süper yıldızı Kevin Durant maçı 29 sayı ile tamamladı.

Maça ikinci yarıda ağırlığını koyan NBA'in yıldızları, üçüncü periyotta farkı açarken bu avantajı maç sonuna kadar iyi kullandı ve en büyük favori olduğu turnuvada final yolculuğunu sürdürdü.