Son dakika: İspanya futbolunda deprem etkisi yaratan yolsuzluk! Pique ve federsayon başkanının konuşmaları ortaya çıktı...

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Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique ile İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in İspanya Süper Kupası'nın yeni formatından elde edilen geliri usulsüz şekilde paylaştıkları ve yolsuzluk yaptıkları iddiası, Avrupa futbolunda deprem etkisi yarattı.

İspanya Kupası'nın şampiyonu ve La Liga şampiyonun karşı karşı geldiği İspanya Süper Kupa mücadelesinin formatı 2019'da değişmişti. İki takımın yerine dört takım turnuvaya dahil edilirken şampiyonlarla birlikte La Liga ve İspanya Kupası ikincisi de İspanya Süper Kupası'na katılım hakkı elde etmişti.

İspanya Süper Kupası, ilk kez Ocak 2020'de Suudi Arabistan'da düzenlenmişti. Real Madrid, finalde Atletico Madrid'i mağlup etmişti.

TAM 24 MİLYON EURO KOMİSYON...

İspanyol gazetesi El Confidencial, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmayla ilgili olarak Pique ve Luis Rubiales arasındaki bazı telefon görüşmesi kayıtlarını ve belgeleri yayımladı. İddiaya göre Pique'nin sahibi olduğu Kosmos isimli spor organizasyon şirketi, İspanya Süper Kupası'nın organizasyonu için federasyondan komisyon aldı. Şirketin aldığı iddia edilen komisyonun tutarı ise tam 24 milyon euro...

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BAŞKAN PIQUE'YE ARACILIK ETTİ

Haberde; Kosmos şirketinin, İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi için federasyon başkanı Rubiales ile iletişime geçtiği yer aldı. Turnuvaya katılan takımların çok daha düşük bedeller kazanmasına karşın Pique'nin şirketinin Suudi yetkililerden 4 milyon euro komisyon aldığının ve federasyon başkanının bu anlaşmaya aracılık yaptığının ortaya çıkmasının ülke futbolunda büyük bir kaos oluşturduğu vurgulandı.

El Confidencial, ödenen komisyon yasal olmasına rağmen, RFEF ile Suudi Arabistan arasında aracı kişinin Barcelona'da oynayan bir futbolcu olması ve konunun İspanya'daki diğer futbol kulüplerini de ilgilendirmesi nedeniyle çıkar çatışması sorunu yarattığı ve konunun etik yönüyle tartışıldığını yazdı.

KONUŞMALAR YAYINLANDI

Gazete Pique ile Rubiales arasındaki konuşmaların bir kısmını yayınlarken, ikilinin Real Madrid ekseninde konular konuştukları görüldü.

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Anlaşmanın ilk yapılacağı dönemde Real Madrid'in ikna edilmesi gerektiğini söyleyen Pique'nin Rubiales'e "Rubi, bu tamamen para meselesi. Real Madrid 8 istiyorsa 8 ver. O zaman Barça'ya da 8 verirsin. 3. kulüp 2, 4. kulüp 1 milyon euro olur. Hepsi 19 eder. Federasyonun da 6 alır. Suudi Arabistasn'a gideriz ve işimizi yaparız. Eğer Real Madrid'i ikna edemezsen bu iş olmaz." dediği belirtildi.

"REAL MADRID TAM BİR PİSLİK"

Rubiales ise birkaç gün sonra Pique'ye cevap verdiği ve "Geri, Real Madrid ile konuştum. Henüz cevap vermediler ama bence hayır diyecekler. Bunlar tam bir pislik. Bize daha fazla kapasiteli stadyumlar lazım dedik. Ancak onlar şampiyon, kupa şampiyonu veya kupa finalisti. Bence bizim meşruiyetimiz var, haklı çıkarız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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PIQUE'DEN HENÜZ YORUM YOK

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, El Confidencial'ın iddialarını reddederken böyle ödeminin yapılmadığını belirtti. Gerard Pique ise konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.