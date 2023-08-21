Son Dakika: İspanya Futbol Federasyon Başkanı Luis Rubiales'ten skandal hareket! Jenni Hermoso'yu dudağından öptü... Savunması pes dedirtti...

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final karşılaşmasında İspanya, İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Kupa seremonisinde yaşanan bir olay ise kutlamaların önünde geçti.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, madalya töreni sırasında milli takım oyuncularından birini dudaktan öptü. 33 yaşındaki Hermoso, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bu durumun hoşuna gitmediğini açıkladı.

"KABUL ETMEYECEĞİM TEK ŞEY BU"

Ayrıca İspanyol televizyonuna konuşan Jenni Hermoso, başkanın kendisini dudağından öpmesi hakkında, "Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu." ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in seremonide Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi, İspanya'da gündem oldu. İspanyollar olayı "cinsel saldırı" olarak nitelendirdi.

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SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise, "Bu sadece küçük bir sevgi gösterisi" diyerek, kendisine öfkelenenlere atıfta bulunarak "aptallığı" dikkate almayacağını söyledi.

SEKS PARTİSİ İDDİALARI

Luis Rubiales, 2022'de federasyon parasıyla seks partisi düzenlemekle de suçlanmıştı. Federasyon ise konuyla ilgili yaptığı savunmada iddiaları reddetmişti Söz konusu iddianın kanıtlanmadığını ve bu nedenle asılsız olduğunu belirtmişti.