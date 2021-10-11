Son dakika: İspanya-Fransa maçına damga vuran gol! Mbappe ofsayt mı? Kural ne diyor?

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UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. San Siro Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 64’üncü dakikada İspanya öne geçti.

Busquets’in savunma arkasına yolladığı topa hareketlenen Oyarzabal, Upamecano’nun hatalı dokunuşu sonrasında topu önünde buldu, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.

CEVAP İKİ DAKİKA SONRA GELDİ

Bu gole Fransa’nın cevabı 2 dakika sonra geldi. 66’ncı dakikada Mbappe’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Benzema, ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi.

MBAPPE'DEN KUPAYI GETİREN GOL

80’inci dakikada Hernandez’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mbappe, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fransa’yı 2-1 öne geçirdi.

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Son dakikalarında iki takımın da pozisyonlar bulduğu karşılaşmada başka gol olmayınca Fransa, sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

MBAPPE'NİN GOLÜNDE OFSAYT TARTIŞMASI

Fransa'ya kupayı getiren Mbappe'nin golünde ofsayt tartışması yaşandı. Maçın 80. dakikasında Hernandez'in ara pasında savunma arkasına sarkan Kylian Mbappe, kaleci Simon ile karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. İspanyol futbolcular, gol sonrası ofsayt itirazında bulundu.

VAR İLE GÖRÜŞEN KARASEV GOLÜ VERDİ

Gol sonrası bir süre VAR ile iletişim halinde olan Rus hakem Sergey Karasev, orta noktayı işaret etti ve maçın yeniden başlamasını istedi.

BUSQUETS, HAKEMİN SÖZLEDİKLERİNİ ANLATTI

İspanya kaptanı Sergio Busquets, maç sonu yaptığı açıklamada Mbappe'nin golüyle ilgili; "Pozisyonun neden ofsayt olduğunu hakeme sordum. Eric Garcia'nın topa doğru hamle yapıp topa dokunması sebebiyle ofsayt kararı verilmediğini söyledi. Bu kural hiç mantıklı değil" diye konuştu.

ERIC GARCIA: "KENARA ÇEKİLİP TOPU GEÇMESİNİ Mİ İZLESEYDİM?"

Mbappe'ye gelen topa bilinçli olarak hamle yapıp dokunan ancak pozisyonu kesemeyen Eric Garcia ise; "Pozisyonda Mbappe açık bir şekilde ofsayt. Hakeme sordum, bana topla oynamaya çaıştığım için ofsaytı bozduğumu söyledi. Kenara çekilip Mbappe'nin geçmesini mi izleseydim? Tuhaf ama kurallar böyle diyor." açıklamasını yaptı.

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KURAL NE DİYOR?

IFAB'ın futbol kural kitapçığındaki ilgili kısımda pozisyonla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu topu, bilerek elle oynama da dahil, topla bilerek oynayan bir rakip oyuncudan alırsa, rakip oyuncunun yaptığı kurtarma dışında, bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmiş olarak değerlendirilmez.