Son dakika: İspanya-Fransa maçına damga vuran gol! Mbappe ofsayt mı? Kural ne diyor?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştirMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir#Merkez Bankası
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti İngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda yeni gelişme İstenen ceza belli olduHDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu#Onur Gencer
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: İspanya-Fransa maçına damga vuran gol! Mbappe ofsayt mı? Kural ne diyor?

#Mbappe#Fransa - İspanya#UEFA Uluslar Ligi
Son dakika: İspanya-Fransa maçına damga vuran gol Mbappe ofsayt mı Kural ne diyor

Fransa ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçında Kylian Mbappe'nin attığı golde ofsayt olup olmadığı çok tartışıldı. Golü veren maçın hakemi Sergey Karasev'in İspanyol futbolculara dediği sözler ve pozisyonla ilgili kuralın detayları haberimizde...

Haberin Devamı

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. San Siro Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 64’üncü dakikada İspanya öne geçti.

Busquets’in savunma arkasına yolladığı topa hareketlenen Oyarzabal, Upamecano’nun hatalı dokunuşu sonrasında topu önünde buldu, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.

CEVAP İKİ DAKİKA SONRA GELDİ

Bu gole Fransa’nın cevabı 2 dakika sonra geldi. 66’ncı dakikada Mbappe’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Benzema, ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi.

Son dakika: İspanya-Fransa maçına damga vuran gol Mbappe ofsayt mı Kural ne diyor

MBAPPE'DEN KUPAYI GETİREN GOL

80’inci dakikada Hernandez’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mbappe, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fransa’yı 2-1 öne geçirdi.

Haberin Devamı

Son dakikalarında iki takımın da pozisyonlar bulduğu karşılaşmada başka gol olmayınca Fransa, sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

MBAPPE'NİN GOLÜNDE OFSAYT TARTIŞMASI

Fransa'ya kupayı getiren Mbappe'nin golünde ofsayt tartışması yaşandı. Maçın 80. dakikasında Hernandez'in ara pasında savunma arkasına sarkan Kylian Mbappe, kaleci Simon ile karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. İspanyol futbolcular, gol sonrası ofsayt itirazında bulundu.

Son dakika: İspanya-Fransa maçına damga vuran gol Mbappe ofsayt mı Kural ne diyor

VAR İLE GÖRÜŞEN KARASEV GOLÜ VERDİ

Gol sonrası bir süre VAR ile iletişim halinde olan Rus hakem Sergey Karasev, orta noktayı işaret etti ve maçın yeniden başlamasını istedi.

BUSQUETS, HAKEMİN SÖZLEDİKLERİNİ ANLATTI

İspanya kaptanı Sergio Busquets, maç sonu yaptığı açıklamada Mbappe'nin golüyle ilgili; "Pozisyonun neden ofsayt olduğunu hakeme sordum. Eric Garcia'nın topa doğru hamle yapıp topa dokunması sebebiyle ofsayt kararı verilmediğini söyledi. Bu kural hiç mantıklı değil" diye konuştu.

ERIC GARCIA: "KENARA ÇEKİLİP TOPU GEÇMESİNİ Mİ İZLESEYDİM?"

Mbappe'ye gelen topa bilinçli olarak hamle yapıp dokunan ancak pozisyonu kesemeyen Eric Garcia ise; "Pozisyonda Mbappe açık bir şekilde ofsayt. Hakeme sordum, bana topla oynamaya çaıştığım için ofsaytı bozduğumu söyledi. Kenara çekilip Mbappe'nin geçmesini mi izleseydim? Tuhaf ama kurallar böyle diyor." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

KURAL NE DİYOR?

IFAB'ın futbol kural kitapçığındaki ilgili kısımda pozisyonla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu topu, bilerek elle oynama da dahil, topla bilerek oynayan bir rakip oyuncudan alırsa, rakip oyuncunun yaptığı kurtarma dışında, bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmiş olarak değerlendirilmez.

Son dakika: İspanya-Fransa maçına damga vuran gol Mbappe ofsayt mı Kural ne diyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mbappe#Fransa - İspanya#UEFA Uluslar Ligi