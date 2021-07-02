Son Dakika... İspanya, EURO 2020'de yarı finalde! İsviçre penaltılarla yıkıldı
İspanya, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 biten maçta İsviçre'ye penaltılarda 3-1'lik üstünlük kurarak EURO 2020'de yarı finale yükseldi.
İsviçre ile İspanya, EURO 2020 çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran İspanya, yarı finale yükseldi.
Mücadelenin henüz 8. dakikasında Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen İspanya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye Shaqiri çıktı ve skoru eşitledi. Golden 9 dakika sonra Freuler'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan İsviçre, 90 dakika sonuna kadar skoru korudu.
Uzatma dakikalarında ise Sommer'in yaptığı kritik kurtarışlarla maç penaltılara kaldı.
İsviçre'ye penaltılarda 3-1'lük üstünlük kuran İspanya, EURO 2020'de yarı finale yükseldi.
İLK 11'LER
İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic.
İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata.