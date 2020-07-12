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GeriFutbol Son Dakika | İspanya basını duyurdu: Arda Turan Galatasaray'da! İşte alacağı ücret...
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Futbol
Haber Giriş: 12.07.2020 - 21:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | İspanya basını duyurdu: Arda Turan Galatasaray'da! İşte alacağı ücret...

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İspanya'nın ünlü gazetelerinden AS, Galatasaray'ın Arda Turan ile anlaştığını duyurdu.

Spor Arena Dış Haber | Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan, yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri dönüyor! AS'ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin Euro kazanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak.

AS, öte yandan Galatasaray'a dönecek Arda Turan'ın takım kaptanı olacağını da yazdı.

Son Dakika | İspanya basını duyurdu: Arda Turan Galatasarayda İşte alacağı ücret...

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