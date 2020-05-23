Son dakika: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı! İşte La Liga'nın başlama tarihi

Düzenlediği basın toplantısında ülkede salgın sonrası normalleşme dönemini anlatan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran itibarıyla başlayabileceğini söyledi.

Hükümetin bu kararı sonrası La Liga yönetimi bir araya gelecek ve ligin başlangıcı için tarih belirleyecek.

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