Son dakika: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı! İşte La Liga'nın başlama tarihi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran'dan itibaren başlayabileceğini açıkladı.
Düzenlediği basın toplantısında ülkede salgın sonrası normalleşme dönemini anlatan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran itibarıyla başlayabileceğini söyledi.
Hükümetin bu kararı sonrası La Liga yönetimi bir araya gelecek ve ligin başlangıcı için tarih belirleyecek.
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