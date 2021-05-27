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GeriFutbol Son dakika: İsmi Fenerbahçe ile anılan Jose Bordalas Valencia'nın yeni teknik direktörü oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: İsmi Fenerbahçe ile anılan Jose Bordalas Valencia'nın yeni teknik direktörü oldu!

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Son dakika: İsmi Fenerbahçe ile anılan Jose Bordalas Valencia'nın yeni teknik direktörü oldu!

İspanya La Liga ekibi Valencia, teknik direktörlük görevine Getafe'nin başındaki Jose Bordalas'ın getirildiğini açıkladı. Bordalas'ın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.

İspanya La Liga ekibi Valencia, teknik direktörlük görevine Getafe'nin başındaki Jose Bordalas'ın getirildiğini açıkladı. Bordalas'ın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Valencia'dan yapılan açıklamada Jose Bordalas ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son dakika: İsmi Fenerbahçe ile anılan Jose Bordalas Valencianın yeni teknik direktörü oldu

Son dakika: İsmi Fenerbahçe ile anılan Jose Bordalas Valencianın yeni teknik direktörü oldu

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