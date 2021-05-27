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Son dakika: İsmi Fenerbahçe ile anılan Jose Bordalas Valencia'nın yeni teknik direktörü oldu!
İspanya La Liga ekibi Valencia, teknik direktörlük görevine Getafe'nin başındaki Jose Bordalas'ın getirildiğini açıkladı. Bordalas'ın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.
İspanya La Liga ekibi Valencia, teknik direktörlük görevine Getafe'nin başındaki Jose Bordalas'ın getirildiğini açıkladı. Bordalas'ın ismi Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Valencia'dan yapılan açıklamada Jose Bordalas ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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