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Son dakika: İsmail Yüksek'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! Sezonu kapattı...

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Beşiktaş
Son dakika: İsmail Yüksekten Fenerbahçeye kötü haber Sezonu kapattı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 15:38

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın başında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden İsmail Yüksek'in ayak bilek bağında kopma tespit edildiği açıklandı. 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı belirtilen İsmail'in Milli Takım'la EURO 2024'te olup olmayacağı ise zamanla belli olacak.

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Süper Lig'in 34. haftasında dün akşam oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 14. dakikasında sakatlanan ve gözyaşları içerisinde oyundan sedyeyle kenara alınan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Genç orta sahanın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sezonu kapatan İsmail Yüksek'in Milli Takım ile EURO 2024'te olup olmayacağını sakatlıktan dönüşp süreci belirleyecek.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Beşiktaş

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