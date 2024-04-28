Son dakika: İsmail Yüksek'ten Fenerbahçe'ye kötü haber! Sezonu kapattı...

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Süper Lig'in 34. haftasında dün akşam oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 14. dakikasında sakatlanan ve gözyaşları içerisinde oyundan sedyeyle kenara alınan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Genç orta sahanın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sezonu kapatan İsmail Yüksek'in Milli Takım ile EURO 2024'te olup olmayacağını sakatlıktan dönüşp süreci belirleyecek.