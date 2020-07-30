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GeriFutbol Son dakika | İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi uzatılmadı! Granada serbest bıraktı...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 17:26,Son Güncelleme:

Son dakika | İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi uzatılmadı! Granada serbest bıraktı...

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Son dakika | İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi uzatılmadı! Granada serbest bıraktı...
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İspanyol spor basını, İsmail Köybaşı'nın Granada kulübü ile olan sözleşmesinin uzatılmadığını ve Türk futbolcunun serbest kaldığını yazdı.

Basında yer alan haberlerde, Granada Kulübünün 31 yaşındaki Türk futbolcu İsmail Köybaşı ve Alvaro Vadillo'nun sona eren sözleşmelerini yenilememe kararı aldığı belirtildi.

Kariyerinde ilk kez bir La Liga kulübünde forma giyen Köybaşı, geçen sezon Granada formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında sahaya çıkıp, 232 dakika süre aldı.

Köybaşı, 3 kez oynadığı Kral Kupası'nda ise bir gol attı.

Geçen yıl çıktığı La Liga'da iyi bir sezon geçiren Granada, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde ederek, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılma fırsatı yakaladı.

 

Son dakika | İsmail Köybaşının sözleşmesi uzatılmadı Granada serbest bıraktı...

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