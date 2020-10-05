Son Dakika | İsmail Köybaşı ve Onur Bulut Çaykur Rizespor'da | Transfer Haberleri

Rizespor'dan son dakika çifte transfer... Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, transferin son gününün hareketli takımlarından biri. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, canlı yayında yeni transferleri duyurdu.



Radyospor'a konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "İsmail Köybaşı ve Alanyaspor'dan Onur Bulut ile anlaştık. Bir de yabancı oyuncu transferimiz olacak" dedi.

Granada Kulübü 31 yaşındaki İsmail Köybaşı'nın sona eren sözleşmesini yenilememe kararı almıştı. Kariyerinde ilk kez bir La Liga kulübünde forma giyen Köybaşı, geçen sezon Granada formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında sahaya çıkıp, 232 dakika süre aldı.

Köybaşı, 3 kez oynadığı Kral Kupası'nda ise bir gol attı. Geçen yıl çıktığı La Liga'da iyi bir sezon geçiren Granada, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde ederek, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılma fırsatı yakaladı.

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