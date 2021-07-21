Son Dakika: İsmail Köybaşı KAP'a bildirildi! Trabzonspor Alioski'nin de peşinde...

Sol bek arayışı içinde olan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, sol bek mevkisi için İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ödemen 4 oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibinin 5'inci transferi İsmail Köybaşı oldu.

Hücum bölgesine Fode Koita ve Gervinho'yu transfer eden bordo-mavililer, sağ bek sorununu ise Brezilyalı futbolcu Bruno Peres ile çözdü. Sol bek mevkisi için de Avrupa'da arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi; İsmail Köybaşı'nı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor'un maddi konularda bir değişiklik sağlanması halinde Makedon oyuncu Ezgjan Alioski için de hamle yapması bekleniyor.

KAP'A BİLDİRDİ

Öte yandan bordo-mavili ekip, İsmail Köybaşı transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI: YILLIK 5 MİLYON GARANTİ ÜCRET

Trabzonspor'dan mali detaylarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 1.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir."

Geçen sezon Çaykur Rizespor'la 21 maça çıkan İsmail Köybaşı, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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