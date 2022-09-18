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Son Dakika: İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor

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#Transfer#İsmail Kartal#Hatayspor
Son Dakika: İsmail Kartal Süper Lige geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 08:30

Son olarak geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör İsmail Kartal Hatayspor'la görüşüyor. Güney ekibinin Serkan Özbalta ile yolları ayırdıktan sonra Kartal'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Hatayspor, son olarak Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan İsmail Kartal'la görüşüyor.

Hatayspor yönetimi 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırdı. Güney ekibinin teknik direktörlük için en güçlü adayı İsmail Kartal.

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RESMİ AÇIKLAMA YAKIN

Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak.

Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.

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#Transfer#İsmail Kartal#Hatayspor

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