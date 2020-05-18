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GeriFutbol Son Dakika | İskoçya'da tescil kararı çıktı, Celtic şampiyon ilan edildi
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Son Dakika | İskoçya'da tescil kararı çıktı, Celtic şampiyon ilan edildi

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Son Dakika | İskoçya'da tescil kararı çıktı, Celtic şampiyon ilan edildi
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İskoçya Premier Lig'de koronavirüs (corona virüsü) salgını sonrası sezonla ilgili karar çıktı. Celtic şampiyon ilan edilirken Hearts küme düştü.

İskoçya Premier Lig'de tescil kararı çıktı ve Celtic şampiyon ilan edildi.

Federasyon, bugün yaptığı toplantı sonrasında ligi tescil ederek yeşil beyazlı ekibin şampiyonluğunu da duyurmuş oldu. Böylece Hearts da küme düştü.

Celtic, en yakın rakibi Rangers'ın bir maç fazlasıyla 13 puan önünde yer alıyordu. 

İskoç Profesyonel Futbol Ligi'nin yönetim kurulu, maç başına puan ile ligleri sonlandırdıklarını açıkladı.

Şampiyon ilan edilen Celtic'te taraftarların kutlama hazırlıklarına başladığı ifade ediliyor...

 

 

Son Dakika | İskoçyada tescil kararı çıktı, Celtic şampiyon ilan edildi

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