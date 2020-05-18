Son Dakika | İskoçya'da tescil kararı çıktı, Celtic şampiyon ilan edildi

İskoçya Premier Lig'de tescil kararı çıktı ve Celtic şampiyon ilan edildi.

Federasyon, bugün yaptığı toplantı sonrasında ligi tescil ederek yeşil beyazlı ekibin şampiyonluğunu da duyurmuş oldu. Böylece Hearts da küme düştü.

Celtic, en yakın rakibi Rangers'ın bir maç fazlasıyla 13 puan önünde yer alıyordu.

İskoç Profesyonel Futbol Ligi'nin yönetim kurulu, maç başına puan ile ligleri sonlandırdıklarını açıkladı.

Şampiyon ilan edilen Celtic'te taraftarların kutlama hazırlıklarına başladığı ifade ediliyor...

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