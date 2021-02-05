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GeriFutbol Son Dakika: İrfan Can'ın Fenerbahçe'de forma giyeceği ilk maç belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 08:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İrfan Can'ın Fenerbahçe'de forma giyeceği ilk maç belli oldu!

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci heyecanı yaşanıyor. Yeni transferin sahaya çıkacağı ilk maç netlik kazandı.

Fenerbahçe'nin son transferi İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.

Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içerisinde antrenmanlara katılacağı ve Karagümrük maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi. İrfan Can'ın Karagümrük maçında 11 başlamasının zor olduğu ifade edildi.

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Son Dakika: İrfan Canın Fenerbahçede forma giyeceği ilk maç belli oldu

PELKAS DA DÖNÜYOR

Pelkas da tıpkı İrfan Can gibi önümüzdeki hafta takıma katılacak. Yunan 10 numara, Çaykur Rizespor maçında sakatlanmış ve Hatay maçında takımdaki yerini alamamıştı.

Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Pelkas, Karagümrük maçıyla sakatlıktan dönecek. (Sabah)

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