Son Dakika | İrfan Can Kahveci'ye büyük onur! Şampiyonlar Ligi'nde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları geride kalırken haftanın en iyi oyuncuları da belli oldu. Başakşehir'in Leipzig maçında hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, haftanın 11'ine girmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şu şekilde:
Kaleci: Trubin (Shakhtar)
Defans: Raphael Guerrero ( Dortmund) Romero (Atalanta) Scholz (Midtjyland)
Orta saha: Payet(Marsilya), İrfan Can Kahveci (Başakşehir) Chiesa (Juventus), Lang (Club Brugge) De Ketelaere(Club Brugge)
Forvet: Giroud(Chelsea), Neymar (PSG)
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