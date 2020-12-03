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Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İrfan Can Kahveci'ye büyük onur! Şampiyonlar Ligi'nde...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları geride kalırken haftanın en iyi oyuncuları da belli oldu. Başakşehir'in Leipzig maçında hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, haftanın 11'ine girmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şu şekilde:

Kaleci: Trubin (Shakhtar)
Defans: Raphael Guerrero ( Dortmund) Romero (Atalanta) Scholz (Midtjyland)
Orta saha: Payet(Marsilya), İrfan Can Kahveci (Başakşehir) Chiesa (Juventus), Lang (Club Brugge) De Ketelaere(Club Brugge)
Forvet: Giroud(Chelsea), Neymar (PSG)

Son Dakika | İrfan Can Kahveciye büyük onur Şampiyonlar Liginde...

Son Dakika | İrfan Can Kahveciye büyük onur Şampiyonlar Liginde...

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