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Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İrfan Can Kahveci'nin kariyeri ve yükselişi!

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Medipol Başakşehir'in yükselen yıldızı İrfan Can Kahveci dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte İrfan Can Kahveci'nin hayatı, kariyeri ve yükseliş hikayesi.

Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4-3 kaybedilen RB Leipzig maçına attığı 3 golle damga vurdu.

25 yaşındaki yetenekli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eylül 2004'ten bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

İrfan Can Kahveci ayrıca Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü Türk olmayı da başardı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu. İrfan Can Kahveci'den önce Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale bu hüsranı yaşamıştı.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN 

Son dönemde Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, A milli takım formasını da sırtına geçirdi. İrfan Can, orta sahadaki etkili oyunuyla Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezon ulaştığı ilk şampiyonluğunda da önemli rol oynadı.

 

 

Son Dakika | İrfan Can Kahvecinin kariyeri ve yükselişi

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