Son dakika: İrfan Can Kahveci'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafı! 'Fenerbahçe'ye transferim...'

İşte İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. 2-3 senedir adım geçiyordu Fenerbahçe ile. Yakınlarım bilir, en yakın arkadaşlarım da bilir burada olduğum için mutluyum.

"Mesut Özil benim idollerimden biri"

Futbol hayatımda çok şanslıyım. İzlediğim oyuncularla oynama şansım oldu. Burada da bu şansı yakaladım. Mesut Özil dünyanın en iyi oyuncularındandı. Benim de idollerimden biri. Onunla çalışıp kendimi geliştireceğim. İnşallah buradan Avrupa'ya gideceğim. Bunu da Mesut abinin sayesinde yapacağım.

Transfer süreci nasıl gelişti?

Emre Belözoğlu benim gelişimimde en önemli isimlerden biriydi. Burada gelişimimi tamamlamak için yine yardımcı olacaktır. Transfer sürecim şöyle gelişti; Ben Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuydum. Kimseyle konuşmadım, hiçbir açıklamam da olmadı. Göksel Başkan ile kulübün menfaatleri ve benim isteğim doğrultusunda en iyisini yapmaya çalıştık ve sonucunda da Fenerbahçe'ye geldim.

"Kadromuz çok geniş. Nerede görev verilirse yaparım"

Rotasyonumuz çok geniş. İki tane iyi takım çıkarabilir hocamız. Nerede olursam en iyi katkı vermeye çalışırım. Çok kaliteli oyuncularımız var. Ben de elimden geleni yapacağım. Takımımızda kaliteli oyuncular var. İlk 11'de olmak için elimden geleni yapacağım.

"İki sezon üst üste şampiyon olmak istiyorum"

İki sezon üst üste şampiyon olmak isterim. İnşallah olacağımızı da düşünüyorum. Benim için büyük gurur olur hayalimdeki takımda şampiyon olmak. Orta sahaya katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Oyunun kapalı olacağı maçlar olacaktır. Bu kilitleri açmak için takıma katkı yapacağımı düşünüyorum.

"Milli Takım'da iyi işler yapmak istiyoruz"

Milli Takım'da her zaman olmak, bayrağımızı temsil etmek isterim. Başakşehir'den ayrılma düşüncem yoktu aslında. Avrupa olmadı Fenerbahçe oldu. İnşallah Avrupa Şampiyonasında güzel işler yaparız. Orada çok iyi bir aile olduk. En iyi şeyi yapacağımızı düşünüyorum.

"Sakatlığım geçti. Oynamak için hazırım"

Şu an hazırım oynamak için. Hocamız görev verirse oynayabilecek durumdayım. İnşallah başka sakatlık yaşamam.

"Dışarıdan takımı karıştırmak için algı yapılıyor"

Takımın çok içinde bulunamadım dışarıdan gözlemledim her şeyi. Mağlubiyetler olabilir ama dışarıdan takımı karıştırmak için algılar yapılabiliyor. Takımımız bu hafta Trabzonspor maçında iyi bir mücadele gösterdi. Bunu devam ettirdiğimiz sürece başarılı olacağız. Fenerbahçe formasını giydiğim sürece mevkinin önemi yok. Yeter ki emeğimi vereyim.

"İyi ki o dönem Başakşehir'e gitmişim"

Başakşehir'e gitmeden de Fenerbahçe beni istemişti. Taraftarlar da çok güzel karşıladı. Bana güzel mesajlar atıyorlar. İnşallah onlara karşılık verebilirim. İyi ki o dönem Başakşehir'e gitmişim. Belki Fenerbahçe'ye gelsem bu kadar gelişemeyecektim. Başakşehir'de çok rahat geliştim, başarılar yakaladık. Şampiyon oldum ve şimdi buradayım.

"Fenerbahçe'ye güzel paralar kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Futbolcunun üst sınırı olmamalı. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. 30 yaşımda da, 35 yaşımda da kendimi geliştirmek için çalışacağım. Daha önce de söyledim İspanya Ligi bana çok uygun ama başka liglerde de oynayabilirim. Başakşehir'de ilk hedefim Avrupa'ydı ama buraya geldim. Bana yatırım yapıldı. Umarım kulübüme güzel paralar kazandırıp Avrupa'ya giderim.

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