Son Dakika: İrfan Can Kahveci'den Emre Belözoğlu paylaşımı!

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, sarı lacivertli takımla yollarını ayıran Emre Belözoğlu için veda paylaşımı yaptı.

Yetenekli futbolcu, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU MEKTUPLA VEDA ETTİ

Başkan Ali Koç'un yola devam etmeyeceğini açıklamasının ardından Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye veda etti.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklaması;

Büyük Fenerbahçe Ailem’e;

Değerli vaktinizi fazlaca almadan birkaç cümle ile sizlerle duygularımı paylaşmak istiyorum. Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan Kaptan, ardından Sportif Direktör ve son olarak da Teknik Direktör olarak görev yaptığım evimden, bugün itibarı ile Fenerbahçe’nin bir evladı olarak ayrılıyorum. Bu süreçte benim için bir başkandan fazlası olan, güvenini daima hissettiren Sayın Başkanım Ali Koç’a, Yönetim Kurulumuza,

Samandıra’daki tüm mesai arkadaşlarıma ve şampiyonluğu son maça kadar taşıyan futbolcu kardeşlerime, eşim ve çocuklarımdan uzak kaldığım bu süreçte aile sıcaklığını hissettiren Samandıra ve Kulüp personelimize, yeşil sahadan spor yöneticiliğine geçiş sürecimde, bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan hukuk ve finans ekibimize, ağır pandemi koşullarına rağmen gece gündüz demeden sezon boyunca koordineli bir şekilde çalışmalarımıza destek olan Futbol Koordinasyon Ekibi’me çok teşekkür ederim.

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