Son Dakika | İrfan Can Kahveci transferinde yeni gelişme! 'Galatasaray ile Başakşehir anlaştı'

Transferde henüz somut bir adım atamayan Galatasaray, İrfan Can Kahveci hayaline kavuşmak üzere. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Başakşehir'in yıldızı için yürüttüğü pazarlıklarda son aşamaya geldi. Sabah'ın haberine göre Başkan Mustafa Cengiz'in bu transfer için aradığı sponsoru bulduğu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yüzde 90 anlaştığı bildirildi.

6 MİLYON EURO VE %50 PAY!

25 yaşındaki yıldız oyuncunun da dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etmeye başlaması, bu transferin artık bittiği yorumlarına neden oldu. Cimbom'un, İrfan için Başakşehir ile 6 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı, bir sonraki satıştan da %50 pay vereceği gelen bilgiler arasında.

İRFAN CAN, FATİH TERİM'İ TAKİBE ALDI

Transferde bu gelişmeler yaşanırken konunun baş aktörü İRfan Can Kagveci, dün akşam saatlerinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i Instagram'Da takip etti.

TÜMER METİN'DEN CANLI YAYINDA İRFAN CAN SÖZLERİ

TRT Spor'da yorumculuk yapan Tümer Metin, İrfan Can Kahveci ile görüştüğünü açıkladı.

Metin, "İrfan Can Kahveci'yi program arasında aradım. 'Fatih Terim'i takibe almışsın?' dedim. 'Evet abi, aldım' dedi. 'Ne zaman? Yeni mi?' diye sordum. 'Yeni takibe aldım abi' dedi. 'Teşekkürler kardeşim dedim." ifadelerini kullandı.

Oyuncunun Avrupa'dan teklif almadığı için şaşkın olduğunu belirten Metin, "İrfan şaşkın, 'Ben çok iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirdim, neden Avrupa'dan tatmin edici bir teklif almadım?' diyor." şeklinde konuştu.

