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GeriFutbol Son dakika! İrfan Can Kahveci, maç sonu transferi duyurdu!
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Haber Giriş: 07.07.2020 - 23:15,Son Güncelleme:

Son dakika! İrfan Can Kahveci, maç sonu transferi duyurdu!

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Son dakika! İrfan Can Kahveci, maç sonu transferi duyurdu!
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Başakşehir'in Milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Denizlispor maçının ardından transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in Denizlispor'u 2-0 yendiği maçın ardından İrfan Can Kahveci, transferi hakkında konuştu.

İrfan Can, ''Performansımı çok yeterli bulmuyorum. Benim de hedeflerim var, performansımı daha da artırmalıyım. Sezon sonunda takımımla şampiyon olup inşallah Avrupa'ya transfer olmak istiyorum.'' sözlerini kullandı.

Milli futbolcunun adı uzun zamandır transferde Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Son dakika İrfan Can Kahveci, maç sonu transferi duyurdu

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