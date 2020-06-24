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Haber Giriş: 24.06.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Son dakika! İrfan Buz, Bursaspor ile sözleşme imzaladı!

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Son dakika! İrfan Buz, Bursaspor ile sözleşme imzaladı!
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İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Bursaspor, takımın başına İrfan Buz'u getirdi. Tecrübeli teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Bursaspor'da yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu. İrfan Buz, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirildi.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Kulübümüz Teknik Direktör İrfan Buz ile 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.

''SÜPER LİG'E ÇIKARACAĞINA İNANCIM TAMDIR''

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imzanın ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Mestan "Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için Teknik Direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum" dedi.

Resmi sözleşmeye imza atan Teknik Direktörümüz İrfan Buz akşam saatlerinde takımımız ile birlikte ilk antrenmanına çıkacak ve antrenman öncesinde Bursaspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunacak.

 

Son dakika İrfan Buz, Bursaspor ile sözleşme imzaladı

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