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GeriFutbol Son Dakika | İran basını duyurdu: Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti
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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Son Dakika | İran basını duyurdu: Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti

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Son Dakika | İran basını duyurdu: Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti
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Fenerbahçe forması giyen Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi.

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshettiği öne sürüldü.

İran basını, sezon başında Esteghlal takımından 750 bin avro karşılığında sarı lacivertli ekibe transfer olan ve ardından İstanbulspor'a kiralanan genç futbolcunun Fenerbahçe kariyerinin sona erdiğini öne sürdü.

İran medyasından Tasnim, beklentilerin uzağında kalan 18 yaşındaki futbolcunun kontratının feshedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki forvet, kiralık verildiği TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da sadece 7 maçta şans bulmuş, gol ve asist üretememişti.

Yeteri kadar forma şansı bulamadığı için devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen genç forvet, sarı lacivertli formayı yalnızca 1 resmi maçta ve sadece 4 dakika terletebilmişti.

 

Son Dakika | İran basını duyurdu: Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmaneshin sözleşmesini feshetti

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