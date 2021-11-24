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Son Dakika: Irak Milli Takımı'nda Advocaat dönemi sona erdi

#Dick Advocaat#Irak Milli Takımı#İstifa
Son Dakika: Irak Milli Takımında Advocaat dönemi sona erdi

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, teknik direktör Dick Advocaat'ın Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Spor Arena Dış Haberler - Teknik direktör Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldı.

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, ülkenin resmi haber ajansına İNA'ya yaptığı açıklamada, "Federasyon, Advocaat'ın resmi olarak sunduğu istifasını kabul etti. Advocaat, Iraklı futbol severler ve kendisi için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi." dedi.

Hollandalı teknik adam, Irak Futbol Federasyonunun talebi durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Dick Advocaat'ın yerine yardımcısı Zeljko Petrovic göreve getirildi.

Deneyimli teknik adam, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

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#Dick Advocaat#Irak Milli Takımı#İstifa

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