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Haber Giriş: 24.09.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Inter'den Galatasaray'a Radamel Falcao teklifi! Transferde takas ile Asamoah...

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Son Dakika | Inter'den Galatasaray'a Radamel Falcao teklifi! Transferde takas ile Asamoah...
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İtalyan devi Inter'in Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Inter'in transfer listesine girdi. Forvet pozisyonunda Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez gibi iki forvete sahip olan Inter, buna rağmen geniş bir kadro için Falcao'yu da listesine aldı. 

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre Inter, Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu transfer edebilmek için takas ile Kwadwo Asamoah'ı teklif edecek.

ASAMOAH + 2-3 MİLYON EURO

Inter, ayrıca Galatasaray'a bonservis ücreti olarak 2-3 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor.

Ünlü menajer Jorge Mendes'in Falcao'yu Inter'e önerdiği ve teknik direktör Antonio Conte'nin de Falcao önerisine sıcak baktığı kaydedildi.

Son Dakika | Interden Galatasaraya Radamel Falcao teklifi Transferde takas ile Asamoah...

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