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Son Dakika: Inter'den Christian Eriksen'e açık kapı! Ufukta ayrılık var, yeni adresi...

#Christian Eriksen#ICD#Inter

Bu yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrasında vücuduna takılan ICD sebebiyle İtalya'da profesyonel futbol oynamasına izin verilmeyen Christian Eriksen için Inter cephesinden açıklama geldi. Danimarkalı futbolcu, Inter'den ayrılması durumunda ICD ile futbol oynamasına izin veren bir başka ülkede kariyerine devam edebilecek.

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Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrasında vücuduna ICD takılan Christian Eriksen'in durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, vücuduna takılan ICD sebebiyle prosedürler gereği kariyerini İtalya'da sürdürmesine izin verilmeyen Danimarkalı futbolcunun futbol hayatına başka bir ülkede devam edebileceği kaydedildi.

Kulüp, "Christian Eriksen, Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından İtalya'daki kurallar gereği bu sezon için tüm sportif faaliyetlerden men edilmiştir. Futbolcunun kariyerine İtalya'da devam etmesine olanak sağlayan şartlar oluşmamasına rağmen başka ülkelerde rekabetçi düzeyde spor yapmasına izin verilebilir." denildi.

Inter cephesinden gelen bu açıklamanın ardından gözler Christian Eriksen'e çevrildi. İtalyan devi ile sözleşmesi 2024 yılına sona erecek olan deneyimli oyuncunun, kariyerine başka ülkede devam edebilmek adına transfer olup olmayacağı merak ediliyor.

Christian Eriksene ICD takılacak ICD nedir Kariyerini nasıl etkileyecek Prof. Dr. Ahmet Karabulut Spor Arenaya anlattı...

Christian Eriksen'e ICD takılacak! ICD nedir? Kariyerini nasıl etkileyecek? Prof. Dr. Ahmet Karabulut Spor Arena'ya anlattı...

CHRISTIAN ERIKSEN'E NELER OLMUŞTU?

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Christian Eriksen, EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada bir anda yere yığılmıştı. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Christian Eriksen'e kalp masajı da yapılmıştı. Danimarkalı futbolcu, uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürülmüş ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

DALEY BLIND KARİYERİNE ICD İLE DEVAM EDİYOR

Ajax forması giyen Hollandalı savunma oyuncusu Daley Blind, aktif olarak sürdürdüğü futbol kariyerine ICD ile devam ediyor. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl oynanan Hertha Berlin maçında tıpkı eski takım arkadaşı Christian Eriksen gibi bir anda yere yığılmış ve maç esnasında ICD'sinin durduğu ortaya çıkmıştı.

Müsabakanın ardından oyuncusunun durumu hakkında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Daley Blind'in ICD’si durmuş. Direkt olarak oyundan aldık kendisini ve şu an iyi hissediyor. Bu konu hakkında gereken incelemeleri yapacağız" demişti.

DALEY BLIND'E NE OLMUŞTU?

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2019 yılında Ajax'ın Valencia ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında baş dönmesi şikayeti yaşayan Daley Blind’e kalp kası iltihabı teşhisi konmuştu. Kısa süre sonra bir operasyon geçiren Daley Blind’e kalp pili takılmıştı. Blind, Şubat 2020’de sahalara dönmüştü.

ICD NEDİR? NEDEN TAKILIR?

Prof. Dr. Ahmet Karabulut: ICD'nin açılımı Implantable Cardioverter Defibrillator olup, şok veren bir kalp pili çeşididir. Kalpte gelişen ölümcül ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrillasyon olarak tanımlanan ritim bozukluklarını algılayarak kalbe şok verir ve ritmi normale çevirir. Bu cihaz, özellikle acil servislerde kullanılan ve göğüs duvarına konularak şok veren cihazların vücut içerisine yerleştirilen minyatür şeklidir.

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ICD KALP PİLİ MİDİR? DEĞİLSE FARKLARI NELEDİR?

Prof. Dr. Ahmet Karabulut: ICD bir çeşit kalp pilidir. Ancak standart kalp piline göre artısı kalbin ritim bozukluğunda bunu algılayıp, elektroşok ile normale çevirmesidir. ICD cihazı kalp hızı çok düştüğünde devreye girerek klasik kalp pilleri gibi kalbi uyarır ve kalp hızının artmasını sağlar.

ICD TAKILAN FUTBOLCU KARİYERİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?

Prof. Dr. Ahmet Karabulut: ICD cihazı ölümcül ritim bozukluğu yaşayanlara ya da ciddi kalp yetersizliği olanlara koruyucu amaçlı takılır. ICD cihazı taşıyan kişilere profesyonel yarışmalı spor önerilmez ancak sağlık için spor ve egzersiz yapmaya engel teşkil etmez.

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#Christian Eriksen#ICD#Inter

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