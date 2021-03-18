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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Inter'de koronavirüs şoku! Stefan de Vrij ve Matias Vecino'nun testleri pozitif çıktı...

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Son Dakika: Inter'de koronavirüs şoku! Stefan de Vrij ve Matias Vecino'nun testleri pozitif çıktı...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Stefan de Vrij ve Matias Vecino'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hollandalı savunmacı Stefan de Vrij, koronavirüs önlemleri kapsamında Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Türkiye'ye karşı süre alamayacak.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Stefan de Vrij ve Matias Vecino'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Stefan de Vrij ve Matias Vecino'ya dün yapılan Covid-19 testleri bugün pozitif çıktı ve bu gelişme doğrultusunda 20 Mart Cumartesi günü oynanacak Inter - Sassuolo maçı ileri bir tarihe ertelendi.

21 Mart Pazar gününe kadar tüm takım aktivitelerini iptal ederek karantina prosedürünü takip etmeye başlayan Inter yönetimi ayrıca koronavirüse yakalanan Stefan de Vrij ve Matias Vecino'nun milli takım kamplarına gönderilmeyeceğini de duyurdu.

Son Dakika: Interde koronavirüs şoku Stefan de Vrij ve Matias Vecinonun testleri pozitif çıktı...

TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

İtalyan temsilcisinin uygulamaya koyduğu koronavirüs tedbirleri kapsamında milli takım kampına katılamayacak olan Stefan de Vrij, Türkiye ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında forma giyemeyecek.

Hollanda'da koronavirüse yakalanan Stefan de Vrij'in yanı sıra sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan deneyimli stoper Virgin van Dijk da Türkiye karşısında süre alamayacak.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk hafta maçında Türkiye ile Hollanda 24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. TSİ 20.00'da başlayacak olan mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

 

Son Dakika: Interde koronavirüs şoku Stefan de Vrij ve Matias Vecinonun testleri pozitif çıktı...

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