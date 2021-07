Son Dakika: İngiltere'yi sarsan ırkçılık skandalı! Saka, Rashford ve Sancho penaltıları kaçırınca...

İngiltere'nin İtalya'ya 3-2 kaybettiği Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında penaltıları kaçıran siyahi oyuncular Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka'ya sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılar yapıldı.

Irkçı saldırılara en fazla maruz kalan isim ise son penaltıyı kaçıran Arsenal'in 19 yaşındaki yıldızı Bukayo Saka oldu. Saka'ya sosyal medyadan 'Nijerya'ya dön, buradan git' şeklinde mesajlar ve ırkçı emojiler gönderildi.

BORIS JOHNSON: SORUMLULAR KENDİLERİNDEN UTANMALI

İngiltere Futbol Federasyonu konuyla ilgili gerekli hamlelerin yapılacağını duyururken İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sosyal medya hesabından ırkçı mesajları kınadı. Johnson, "İngiltere takımı, sosyal medyada ırksal olarak suistimal edilmeyi değil, kahraman olarak övülmeyi hak ediyor. Bu korkunç istismarın sorumluları kendilerinden utanmalıdır." dedi.

İNGİLTERE FUTBOL FEDERASYONU: DEHŞETE DÜŞTÜK



İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada ise “Irkçı saldırılardan etkilenen oyuncuları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sorumluların mümkün olan en sert cezaların verilmesini isteyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Rashford, Mayıs ayında Manchester United ile kaybettiği Avrupa Ligi finalinin ardından sosyal medyada maruz kaldığı ırkçılığa dikkat çekmişti. Sancho ise, geçen yıl ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolara destek vermişti.

FERDİNAND DESTEK VERDİ

İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Rio Ferdinand, Twitter'da yaptığı paylaşımla üç oyuncuya destek verdi. Penaltı noktasına gelen tüm oyuncuları baskı altında gösterdikleri cesaretten ötürü tebrik eden Ferdinand, 'Sizinle gurur duyuyoruz' ifadesini kullandı.

All the boys who put themselves forward to take a pen we are proud of you - takes a form of bravery to step up in such pressurised situations. @BukayoSaka87 @Sanchooo10 @MarcusRashford we salute you boys