Son dakika! İngiltere'de şoke eden ceza!

24 yaşındaki Dele Alli, koronavirüs salgınının Çin ve çevresini etkilediği ve Avrupa'da henüz çok hissedilmediği Şubat ayında Snapchat hesabından Asyalı bir adamı çekip şaka yapmıştı. Premier Lig yönetimi, Tottenham'ın yıldızına bu paylaşımından ötürü 1 maç men ve 500 bin pound para cezası verdi.

Dele Alli, 19 Haziran'da Manchester United'a karşı Tottenham forması giyemeyecek.

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