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Futbol
Haber Giriş: 11.06.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Son dakika! İngiltere'de şoke eden ceza!

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Son dakika! İngiltere'de şoke eden ceza!
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Tottenham'ın İngiliz yıldızı Dele Alli, Şubat ayında sosyal medya hesabından koronavirüs ile Asyalı bir vatandaşı bağdaştırıcı paylaşımları sebebiyle maç ceza aldı.

24 yaşındaki Dele Alli, koronavirüs salgınının Çin ve çevresini etkilediği ve Avrupa'da henüz çok hissedilmediği Şubat ayında Snapchat hesabından Asyalı bir adamı çekip şaka yapmıştı. Premier Lig yönetimi, Tottenham'ın yıldızına bu paylaşımından ötürü 1 maç men ve 500 bin pound para cezası verdi.

Dele Alli, 19 Haziran'da Manchester United'a karşı Tottenham forması giyemeyecek.

Son dakika İngilterede şoke eden ceza

Son dakika İngilterede şoke eden ceza

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