Son dakika: İngiltere'de Ozan Tufan'ı için özel analiz! 'Türk Pogba!' Mesut Özil, Ozan'ı İngilizlere anlattı! Eşi Rojin Haspolat...

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Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan ve yeni takımıyla ilk maçına çıkan milli futbolcu Ozan Tufan için The Athletic yazarı Adam Leventhal, Mesut Özil'in de içinde bulunduğu çeşitli Türkiye kaynaklarından da beslenerek bir inceleme yazısı kaleme aldı.

Adam Leventhal'ın "Ozan Tufan - Olağanüstü ayak hareketleriyle Watford orta sahasına farklılık getirecek olan 'Türk Pogba" başlıklı Ozan Tufan yazısından dikkat çeken bölümler şu şekilde:

Watford'un Stoke City maçına gelen bir grup Türk taraftar, ellerinde ülkelerinin bayrağıyla bekleyip, 'Ozan!' diye bağırarak onu soyunma odasından çıkarmak için çaba gösterdiler ancak güvenlik görevlileri izin vermedi. Fenerbahçe taraftarı olan bu grup, kahramanlarına yeni takımında destek olmak için oradaydı.

2018'de Premier Lig'in kapısından dönen Ozan Tufan, Watford'a transfer olduktan sonra İngiltere'ye gelebilmek ve takımıyla maça çıkabilmek için bir süre daha beklemek zorunda kaldı. Bunun nedeni ulaşım ve fiziksel form.

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PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON POUND'A KADAR ÇIKTI

Ozan Tufan'ın transferi 19 Ağustos'ta açıklandı. Watford, yaklalık 5 milyon pound karşılığında Türk orta sahayı sezon sonunda kadrosuna katma hakkına sahip. Ozan ile Watford arasında 3 yıllık sözleşme var. Opsiyon kullanıldığı halde bu sözleşme resmiyet kazanacak. Önceki transfer dönemlerinde Bayer Leverkusen ve birkaç İspanyol takımı Ozan ile ilgilenmişti. Ozan'ın piyasa değerinin 15-17 milyon pound'a kadar çıkmıştı.

KIRMIZI LİSTE SEBEBİYLE İTALYA'YA GİTTİ! UDINESE DETAYI...

Ozan Tufan, Fenerbahçe ve Watford arasındaki anlaşma transferin kolay kısmıydı. Asıl zor kısım Ozan'ın İngiltere'ye gelişiydi. Türkiye, İngiltere'nin koronavirüs sebebiyle uyguladığı kırmızı listedeydi ve ülkeye gelenler için 10 gün zorunlu karantina kuralı vardı. Ozan bu yüzden İtalya'ya giderek Watford'un da sahibi olan Gino Pozzo'nun sahip olduğu İtalyan kulübü Udinese'nin tesislerinde bireysel antrenörle mini bir sezon öncesi kampı geçirdi. İngiltere'de karantinada kalmaktan iyidir...

Ozan'a yakın bir kaynak; "Bazı futbolcular, hazırlık maçları da dahil 10'dan fazla maç çıktı. Ozan eksiğini kapatıp İngiltere'de iz bırakmaya kararlı." diyor.

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Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 mağlup olduğu maçtan sonra, 8 Eylül'de Ozan İngiltere'ye geldi. O maçta da 45 dakika forma giymişti. Doğrudan fiziksel testlere girdi ve gerekli analizler performans uzmanı Jordi Garcia tarafından yapıldı. Ozan o gün yeni takım arkadaşlarıyla da tanıştı.

"ÇOCUK SAHİBİ OLACAKLAR"

Bu yıl içerisinde evlenen ve gelecek yılın başlarında bir de çocuk bekleyen Ozan İngiltere'ye yalnız geldi. Kişisel hazırlıklarını sürdüren eşinin de yakın zamanda gelmesi planlanıyor.

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JOSHUA KING VE ODEGAARD İLE YEMEĞE ÇIKTI

Türkiye'de rakip olduğu Etebo ve Kucka gibi oyuncuların arasına katılan Ozan, ilk gününde bu isimler dışında yeni transfer Moussa Sissoko ile de tanıştı. Daha sonra takımın yıldızı Joshua King, Ozan'ı Arsenal'ın yıldızı Martin Odegaard ile birlikte yemeğe çıkardı.

MESUT ÖZİL'DEN OZAN TUFAN SÖZLERİ

Mesut Özil'e Ozan Tufan ile ilgili soru sormak istediğimizi söylediğimizde hızlıca cevap verdi. İkili yaklaşık 7 ay Fenerbahçe'de birlikte oynadı ama saha içinde ve saha dışında yakın arkadaş olmaları için bu süre yeterli oldu. Mesut, Ozan'ı çok seviyor.

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"Ozan sadece iyi bir futbolcu değil, ayrıca saha dışında da harika bir karaktere sahip. Birlikte çok zaman geçirdik. Onunla beraber oynamaktan çok keyif aldım. Süper Lig'de ve Türkiye Milli Takımı'nda kalitesini fazlasıyla gösterdi. Eminim ki Watford'da da bu kalitesini gösterecektir. Savunmada çok önemli işler yapabilen bir orta saha olduğu için Premier Lig'deki mücadeleci ortama çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum."

OZAN'IN CRYSTAL PALACE'A TRANSFERİNİN SON ANDA İPTAL OLMASI

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Ozan Tufan, Mesut Özil'e Arsenal'de oynarken rakip olmaya çok yakındı. 2018'ın ara transfer döneminde o dönem 22 yaşında olan Ozan Tufan'ın Crystal Palace'a transferi için taraflar anlaşma sağlamış ve Ozan havalimanına doğru yola çıkmıştı. Anlaşmayı bozan ise Palace'ta Bacary Sako'nun sakatlığı oldu. Uzun süreli sakatlık geçiren Sako'nun yerini doldurmak zorunda olan Crystal Palace, Ozan Tufan transferinden vazgeçerek Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı. O dönemki anlaşma da satın alma mopsiyonlu kiralık şeklindeydi ve bonservis bedeli 6 milyon pound'du. Ozan'a yakın kaynak, oyuncunun o zaman bu duruma çok üzüldüğünü bize söyledi.

TAKIM ARKADAŞI ASLHEY FLETCHER'DAN OZAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İngiltere Lig Kupası'nda Stoke City'ye 3-1 yenilerek kupaya veda eden Watford'un tek golünü atan Ashley Fletcher, ilk maçına çıkan ve 90 dakika sahada kalan Ozan Tufan için; "Gerçekten derli toplu bir futbolcu. Ayakları bir orta saha oyuncusu için olağanüstü iyi. Topa çok iyi hakim oluyor. Bizdeki orta saha oyuncularından farklı bir şey katacak takıma ve bu yüzden önümüzdeki zaman onu izlemeyi heyecanla bekliyorum." diye konuştu.

MENAJER MUNOZ: KALİTESİNİ İLK MAÇTA GÖSTERDİ

Stoke City maçı sonrası konuşan Watford menajeri Xisco Munoz ise; "Daha önce gördüğümüz kalitesini maçta da gösterdi. İleri çıkışlarımızda iyi bir oyun kalitesine bilgisina sahip. Şutları ve zamanlaması çok iyi. Bunları zamanla daha da iyi gösterecektir." sözlerini kullandı.