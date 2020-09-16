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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Son dakika | İngiltere'de oynanacak 10 maça "seyirci" izni!

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Son dakika | İngiltere'de oynanacak 10 maça "seyirci" izni!
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İngiltere'de hafta sonu yapılacak 10 maçta statlara belirli sayıda seyirci alınmasına karar verildi.

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiltere Championship, 3. Lig (League One) ve 4. Lig'de (League Two) hafta sonu oynanacak 10 karşılaşmada statlara bin kişiye kadar seyirci alınması konusunda kulüplere izin verildiği belirtildi.

Seyirciye izin verilen söz konusu maçların Championship'te Luton Town-Derby County, Middlesbrough-Bournemouth, Norwich City-Preston North End, 3. Lig'de Blackpool-Swindon Town, Charlton Athletic-Doncaster Rovers, Hull City-Crewe Alexandra, Shrewsbury Town-Northampton Town, 4. Lig'de ise Carlisle United-Southend United, Forest Green Rovers-Bradford City ve Morecambe-Cambridge United olduğu ifade edildi.

Lig yönetimi ve hükümet arasında 1 Ekim'den sonra seyirci sayısının artırılması yönündeki görüşmelerin de sürdüğü kaydedildi.

Ülkede karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu.

 

Son dakika | İngilterede oynanacak 10 maça seyirci izni

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