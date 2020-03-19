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GeriFutbol Son Dakika | İngiltere'de maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendi!
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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 16:15,Son Güncelleme:/

Son Dakika | İngiltere'de maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendi!

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Son Dakika | İngiltere'de maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelendi!
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İngiltere genelinde tüm maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar oynanamayacak.

İngiltere Premier League ve İngiltere Futbol Federasyonuna bağlı diğer liglerin 30 Nisan’a kadar başlamayacağı açıklandı.

Corona virüs nedeniyle İngiltere'de 30 Nisan'a kadar maç oynanmayacak.

Daha önce alınan erteleme tarihi 4 Nisan olarak açıklanmıştı. 

Açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleme kararına boş takvim oluşturulması için destek verildiği duyuruldu.

Son Dakika | İngilterede maçlar, corona virüs nedeniyle 30 Nisana kadar ertelendi

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