Son Dakika: İngiltere'de gündem Loris Karius ve Ozan Kabak! Jurgen Klopp döneminin...

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea'nin ardından ikinci sırada bulunan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un geldiği günden itibaren yaptığı transferler mercek altına alındı.

2015 yılında göreve başladığı Liverpool'u bambaşka bir seviyeye çıkran Alman teknik adam, Ada basını tarafından nadir de olsa eleştiriliyor. Son olarak Liverpool Echo, başarılı çalıştırıcının kendisi kadar başarılı olmayan 5 transferini masaya yatırdı.

Söz konusu haberde, Liverpool'un Jurgen Klopp yönetiminde yaptığı en kötü 5 transfer tespit edildi. Listede Beşiktaş'tan tanıdığımız Loris Karius ve milli savunmacımız Ozan Kabak da yer aldı. Gazetede yer alan çok konuşulacak değerlendirmeler şu şekilde:

LORIS KARIUS

2016 yılında Liverpool kadrosuna katılan Loris Karius, Jurgen Klopp'un kalede ilk tercihi oldu. Ancak kritik maçlarda yaptığı büyük hatalar, eldiveni takım arkadaşı Simon Mignolet'ye kaptırmasına sebep oldu. 2017-18 sezonunda ise Jurgen Klopp, Loris Karius'un arkasında durdu. Ancak Karius'un lig ve Avrupa'daki başarısız performansı Liverpool'u kupasız bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanan finalde yaptığı hata kariyerinin en büyük sakarlığı oldu. Ocak'ta bedelsiz olarak serbest bırakılacak.

MARKO GRUJIC

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Marko Grujic, Kızılyıldız'dan Liverpool'a transfer olduğunda kendisinden beklentiler çok yüksekti ancak 4 yıllık Anfield Road kariyerinde yalnızca 8 resmi maça çıkmış olması Liverpool macerası hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Marko Grujic, Jurgen Klopp'un Liverpool'un başına geçmesinden önce çok rağbet gören bir oyuncuydu. Ancak Liverpool kariyerinde hiçbir zaman beklentileri karşılayamadı. Ancak bu tabloya rağmen Liverpool, Marko Grujic'ten 5 milyon pound kazanmayı başardı.

DOMINIC SOLANKE

Dominic Solanke, Liverpool için maliyetsiz bir transfer olsa da kulüpte geçirdiği sezonlar boyunca zayıf performans sergiledi. Forma giydiği 21 maçta yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı ve teknik ekip üzerinde iyi bir izlenim bırakamadı. Alt yaş kategorilerinde dikkatleri üzerine çeken bir futbolcu olarak Liverpool'daki performansı hayal kırıklığından öteye geçemedi. Ancak yine de Jurgen Klopp inanılmaz şekilde ondan 19 milyon pound kazanmayı başardı.

BEN DAVIES

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İngiliz savunmacı, kulübün stoper krizi yaşadığı dönemde yalnızca 500 bin pound karşılığında Preston North End'den transfer edildi. Ancak gerçek şu ki, transferi manasızdı. Çünkü imza attıktan sonra tek bir maçta bile forma giymedi ve sezonun geri kalanı için Sheffield United'a kiralandı. Normal şartlarda Jurgen Klopp tarzında bir hoca, henüz 24 yaşında olan bir oyuncudan muhakkak kar sağlardı ancak transfer edilme süreci iyi düşünülerek verilmiş bir karardan ziyade acil durum hamlesiydi.

OZAN KABAK

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Merseyside temsilcisinin geçtiğimiz sezon yaşadığı stoper krizinde transfer edilen bir diğer stoper Ozan Kabak olmuştu. Türk savunmacı, satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Ozan Kabak birçok açıdan yetenekli gözükse de tempo konusunda ve Premier Lig'in sertliği açısından sıkıntılar yaşadı. Bu doğrultuda Liverpool, Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi ve genç savunmacı Norwich City'e gönderildi. Şimdilerde orada tutunmaya çalışıyor.