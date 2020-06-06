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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 23:13,Son Güncelleme:

Son Dakika | İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testleri sonuçları açıklandı!

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Son Dakika | İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testleri sonuçları açıklandı!
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İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 4-5 Haziran tarihlerinde bin 195 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği ve kimsede virüse rastlanmadığı ifade edildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor

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