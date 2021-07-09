Son Dakika: İngiltere - Danimarka maçında herkesin konuştuğu 161 saniye! Penaltı tartışılırken rekor kırılmış...

Spor Arena - EURO 2020 yarı final mücadelesinde İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devresinde kazandığı tartışmalı penaltıyı gole çevirerek Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Wembley'de oynanan mücadeleye 102. dakikada Raheem Sterling'in yerde kalmasıyla çalışan tartışmalı penaltı kararı damga vururken, İngilizler bir başka detaya dikkat çekti. İngiliz basını, İngiltere'nin maçın son dakikalarındaki pas trafiğini mercek altına alarak Danimarka'nın umutlarının nasıl saniye saniye tükendiğini yazdı.

DANİMARKA İÇİN İŞKENCE GİBİ 161 SANİYE

The Sun'da yer alan analize göre; İngiltere, kronometreler 116:20:00'yi gösterdiğinde Danimarka'nın geri dönüş ümitlerini bitirecek bir pas oyununa başladı. Analize göre; İngilizler tam 2 dakika 41 saniye boyunca rakibine kaptırmadan pas yaptı.

Danimarka'nın maçı penaltılara taşımak için son umudu olan bu süre zarfında tam 56 pas yapan İngiltere'de tüm oyuncuların topa dokunduğu ve en az 1 kez pas yaptığı kaydedildi. Danimarka karşısındaki bu pas trafiği, ayrıca turnuva rekoru olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Danimarka karşısında uzatma devrelerinde %90 isabetli pas yaptığı belirlenen İngiltere, son 5 dakika baz alındığında %75 gibi yüksek bir topla oynama yüzdesi yakaladı.

İLK 4 SIRADA 3 İNGİLTERE MAÇI VAR

Turnuvada topa en fazla sahip olan takım konumundaki İspanya'nın aksine Almanya, grup aşamasında 4-2 kazandığı Portekiz maçında arka arkaya 43 pas yaparak rakibine uzun süre top vermemişti. İngiltere, Danimarka maçında yaptığı 56 paslık seriyle bu alanda turnuvanın en uzun süre topa sahip olan takımı unvanını elde etti.

Listenin 3. ve 4. sırasında yine İngiltere bulunuyor. İngilizler, Hırvatistan ve Ukrayna maçlarında 42'şer paslık seriyle rakiplerine zor anlar yaşatmıştı.

PENALTI TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

EURO 2020'nin yarı finalinde İngiltere ile Danimarka arasında oynanan mücadeleye İngiltere'nin uzatmalarda kazandığı penaltı damga vurdu. Karşılaşmanın 102. dakikasında sağdan ceza alanına giren Sterling yerde kaldı ve hakem Makkelie penaltı noktasını gösterdi. Danimarkalı oyuncular uzun süre karara itiraz etti ancak VAR pozisyona müdahale etmedi ve penaltı kararı değişmedi.

SCHMEICHEL KURTARDI, KANE BOŞ KALEYE TAMAMLADI

Penaltıda topun başına geçen Harry Kane'in vuruşunu Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel kurtardı ancak dönen topu takip eden Harry Kane, topu boş kaleye gönderip takımını 2-1 öne geçirdi. İngiltere bu golün verdiği avantajı uzatmaların sonuna kadar koruyarak adını finale yazdırdı.

CLATTENBURG: BU PENALTI VERİLMEMELİYDİ

Daily Mail'deki köşesinde penaltıyı değerlendiren İngilizlerin ünlü eski hakemlerinden Mark Clattenburg, önce başka pozisyondan bahsedip, sonra Sterling’in pozisyonuna değindi"Norgaard, Harry Kane’in hemen önündeydi ve Kane topu almış olsa da müdahaleye maruz kaldı. Hakem bence penaltıyı atladı. Sterling’in pozisyonunda ise Maehle’nin çok hafif teması var. Bu seviyede bir mücadelede, böyle kritik anda bu penaltı verilmemeliydi. Yalnız, VAR’ın müdahale edebileceği açık ve bariz bir hata değildi."

SOUTHGATE: KOLAY BİR PENALTI ÇALINDI

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgat, "Kolay bir penaltı çalındığını belirtmek gerek" şeklinde konuştu.

ARSENE WENGER: "PENALTI YOK"

FIFA Futbol Gelişim Direktörlüğü görevi yürüten Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, pozisyonla ilgili "Penaltı yok, VAR neden hakemden bakmasını istemediğini anlamadım" şeklinde yorum yaptı.

DANİMARKA'DAN PENALTI İSYANI

Mücadele sonrası Danimarka cephesinde penaltı kararıyla ilgili tepki vardı. Teknik direktör Kasper Hjulmand; "Sterling'in topla buluştuğu anda bir penaltı, bir temas göremedim. Penaltı değildi. Bunun hayal kırıklığını yaşıyorun çünkü oyuncularımız buraya gelmek çok çalıştı." dedi.

GARY NEVILLE: "ASLA PENALTI DEĞİL AMA..."

Sky Sports'ta yorumculuk yapan eski İngiliz milli futbolcu Gary Neville, pozisyonla ilgili; "Asla penaltı değil ama dürüst olmak gerekirse umurumda da değil." ifadelerini kullandı.

SCHMEICHEL'IN GÖZÜNE LAZER TUTULMUŞ

Harry Kane'in penaltı kullandığı sırada Wembley'de bulunan İngiliz taraftarların Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın gözüne lazer tuttuğu tespit edildi. İkinci uzatma devresinde Danimarkalı futbolcular, Hollandalı hakeme tribünden kendilerine lazer tutulduğu yönünde bilgi vermiş, hakem de bunu kenardaki 4. hakeme ve görevlilere iletmişti.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, İngiltere ile Danimarka arasındaki yarı final maçında yaşanan olaylar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası açılan soruşturmaya gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.

Televizyon görüntüleri, penaltı atışı sırasında Schmeichel'ın yüzüne lazer tutulduğunu göstermişti.

PENALTI POZİSYONU ÖNCESİ 'İKİNCİ TOP' SKANDALI

Maçın sıcaklığıyla canlı yayın esnasında görülmeyen bir başka skandal daha ortaya çıktı. Sterling'in penaltı pozisyonu öncesi sağdan Danimarka ceza alanına yöneldiği anlarda sahada ikinci bir topun olduğu görüldü. Sterling, topu sürerken ikinci topun hemen yanından geçip ceza alanına girdi ve devamında takımına penaltı kazandırdı.

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin ikinci topun oyun alanında olduğunu edip oyunu durdurması gerekiyordu. Hem bunu yapmayan hem de tartışmalı şekilde penaltı noktasını gösteren Hollandalı hakem maçtan sonra çok tartışıldı.

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