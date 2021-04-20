Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Süper Lig açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | 6 İngiliz kulübü Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın Avrupa Süper Ligi'nde yer alacağını açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu karara sert tepki göstermişti.

Boris Johnson'ın 6 İngiliz kulübünün Avrupa Süper Lig'ine katılmasını engellemek ve bu projeyi durdurmak için yasa çıkaracağını ve böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylediği belirtilmişti.

İngiliz basınında Manchester City ve Chelsea'nin Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığının açıklanmasıyla birlikte Boris Johnson, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''ONLARI TAKDİR EDİYORUM''

Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Chelsea ve Manchester City'nin kararları eğer doğruysa çok iyi bir karar, onları takdir ediyorum. Umarım Avrupa Süper Ligi'ne dahil olan diğer kulüpler de onları takip eder.'' sözlerini kullandı.

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