Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimi ve taraftar topluluklarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakanlık Basın Sözcüsü'nden yapılan açıklamada görüşmenin olumlu geçtiği, Boris Johnson'un toplantı sonunda söz konusu 6 İngiliz kulübün Avrupa Futbol Ligi'ne katılmasını engellemek ve bu projeyi durdurmak için gerekirse yasa çıkarabileceklerini, her seçeneği değerlendireceklerini söylediği ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ayrıca mücadeleden ve liyakatten uzak kapalı bir pazar oluşturmak isteyen zengin yatırımcıların yanında durmayacaklarını da söylediği vurgulandı.

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