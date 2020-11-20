Son Dakika | İngilizler transferi duyurdu! Jack Wilshere Beşiktaş yolunda

Ara transfer sezonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Onsideview.com adlı internet sitesi konu ile ilgili yazdığı haberde Jack Wilshere'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti. Haberin detaylarında Wilshere'ın inişli çıkışlı performansına yer verilirken bir türlü istenilen istikrarı tutturamadığı kaydedildi.

Öte yandan şu anda Glasgow Rangers'ı çalıştıran Gerrard'ın, Wilshere'a 'maç başı ücretli' sözleşme teklifi yapacağı ifade edildi. Bunula beraber Wilshere'ın kariyerinde bir sonraki adımın Beşiktaş olacağı, görüşmelerin ve teklifin henüz netleşmediği kaydedildi. Öte yandan haftada 100.000 sterlin kazanan yıldız ismin bu ücrette feragat etmesi gerektiği dile getirildi.

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR

Kariyerine Luton altyapısında başlayan ve buradan Arsenal altyapısına transfer olan Wilshere, 2009-10 sezonunda Bolton, 2016-17 sezonunda Bournemouth'a kiralanmıştı. Öte yandan son olarak West Ham United'da oynayan yıldız orta saha oyuncusu buradan da ayrıldı. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. (Fotomaç)

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