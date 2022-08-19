Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: İngilizler transferi duyurdu! Beşiktaş, Dele Alli'yi kadrosuna kattı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli
Son dakika: İngilizler transferi duyurdu Beşiktaş, Dele Alliyi kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 19:49

Beşiktaş, İngiliz oyuncu Dele Alli'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Everton'dan 26 yaşındaki orta saha Dele Alli'yi takıma kattı. 

Daily Mail'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Dele Alli'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

10 MİLYON POUND DETAYI

Everton, geçtiğimiz ocak ayında Dele Alli’yi Tottenham’dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak anlaşma şartlarında, yıldız futbolcunun 20 maça çıkmasının ardından 10 milyon Pound’luk ödeme yapılacağı maddesi yer alıyordu. 26 yaşındaki futbolcu Everton formasıyla 13 maçta oynadı. Maviler, Alli’yi Beşiktaş ’a kiralayarak en azından bu sezon 10 milyon Pound ödemekten kaçınmış olacak.

DELE ALLİ'NİN KARİYERİ

Bir dönem Premier Lig'in en önemli yıldızlarından biri olarak görülen Dele Alli son dönemlerde eski formunun çok uzağında.

Haberin Devamı

Geçen sezon Tottenham formasıyla 10 lig maçına çıkan futbolcu ara transfer döneminde Everton'a gitti ancak burada da beklentilerin uzağında kaldı. Everton formasıyla geçen sezon 11 maça çıkan Dele Alli yalnızca bir maça ilk 11'de başladı.

Dele Alli bu sezon ise Premier Lig'de iki maçta toplam 40 dakika sahada kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi