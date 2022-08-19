Son dakika: İngilizler transferi duyurdu! Beşiktaş, Dele Alli'yi kadrosuna kattı

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Everton'dan 26 yaşındaki orta saha Dele Alli'yi takıma kattı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Dele Alli'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

10 MİLYON POUND DETAYI

Everton, geçtiğimiz ocak ayında Dele Alli’yi Tottenham’dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak anlaşma şartlarında, yıldız futbolcunun 20 maça çıkmasının ardından 10 milyon Pound’luk ödeme yapılacağı maddesi yer alıyordu. 26 yaşındaki futbolcu Everton formasıyla 13 maçta oynadı. Maviler, Alli’yi Beşiktaş ’a kiralayarak en azından bu sezon 10 milyon Pound ödemekten kaçınmış olacak.

DELE ALLİ'NİN KARİYERİ

Bir dönem Premier Lig'in en önemli yıldızlarından biri olarak görülen Dele Alli son dönemlerde eski formunun çok uzağında.

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Geçen sezon Tottenham formasıyla 10 lig maçına çıkan futbolcu ara transfer döneminde Everton'a gitti ancak burada da beklentilerin uzağında kaldı. Everton formasıyla geçen sezon 11 maça çıkan Dele Alli yalnızca bir maça ilk 11'de başladı.

Dele Alli bu sezon ise Premier Lig'de iki maçta toplam 40 dakika sahada kaldı.