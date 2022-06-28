Son dakika: İngilizler açıkladı! Hull City'nin yeni hedefi Vedat Muriqi | Transfer haberi

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Teknik Direktör Şota Arveladze yönetiminde yeni sezonda hedefini Premier Lig olarak belirleyen Hull City, güçlü bir kadroyla lige giriş yapmak istiyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselmenin planlarını yaparken bu doğrultuda transferlerini sürdürüyor.

Geçen sezon 5 aylık Premier Lig deneyimi yaşayan Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Hull City, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fil Dişili orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi de takıma kazandırmaya çok yakın.

"BU TAKIMDA ORKESTRAMIZIN ŞEFİ OLACAK"

Transfer hakkında Hull Live'a konuşan Acun Ilıcalı, "Büyük ihtimalle Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Tamamen futbola odaklanmış, bizi daha yüksek yerlere taşıma tutkusuna sahip bir aile babası. Bu takımda orkestramızın şefi olacak ve bu kalitede oyuncu ile çok mutlu olacağımıza inanıyorum." sözleriyle transferin kısa sürede açıklanabileceğini mesajını vermişti.

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Orta sahaya iki yıldız katan Hull City, direkt oynayacak bir golcü almanın planlarını yaparken İngiliz basınından bomba bir iddia geldi.

FORVETTE RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Forvet konusunda risk almak istemediklerini ve yıldız bir oyuncuyu transfer ederek hücum bölgesini güçlendireceklerini belirten Ilıcalı, golcü tercihiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İki forvetimiz olacak, biri çok yüksek seviyede olacak ama şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu. Biraz zamana ihtiyacımız var çünkü takımımız için en iyisini arıyoruz. Diğer pozisyonlarda risk almak daha kolay ama forvet pozisyonunda risk almak istemem. Gol atma tecrübesine ve yeteneğine sahip bir forvet alacağım. Çok iyi bir forvete sahip olacağımızı söyleyebilirim" sözleriyle tanınmış bir ismi kadroya katabileceklerini sinyalini vermişti.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Hull City'nin Fenerbahçe ile de anılan Vedat Muriqi'ye talip olduğu iddia edildi.

HAMLE YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Hull Daily Mail'de çıkan habere göre, kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen Hull City, devre arasında da gündeme gelen Kosovalı golcü Vedat Muriqi için hamle yapmaya hazırlanıyor.

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Lazio'nun takımdan göndermek istediği Muriqi'nin kiralık olarak oynadığı Mallorca'da kendini yeniden kanıtladığı belirtilirken kiralık ya da bonservisiyle birlikte İtalyan ekibinden ayrılacağı vurgulandı.