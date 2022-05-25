Son Dakika: İngiliz Hükümeti lisans verdi ve Chelsea resmen satıldı! Yeni sahibi Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum...

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İngiltere Hükümeti, Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait olan Chelsea futbol kulübü için ABD'li Todd Boehly'nin liderliğindeki konsorsiyumun 5,3 milyar dolarlık teklifini onayladı.

Premier Lig tarafından dün yapılan açıklamada, Premier Lig Kurulu'nun, Chelsea için Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyum tarafından önerilen satın alma teklifini onayladığı duyurulmuş ve devir işlemlerinin resmen tamamlanması için hükümetin onayı kalmıştı.

Bu sabah saatlerinde ise İngiltere Hükümeti, 4,25 milyar Sterlin'lik satışın gerçekleşebilmesi için Chelsea kulübüne ilgili lisansı verdi. Yaklaşık 20 yıldır Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait olan kulüp resmen el değiştirmiş oldu.

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EN PAHALI FUTBOL KULÜBÜ OLDU

Toplamda 4.25 milyar Sterlin karşılığında gerçekleşen satış sonrası Chelsea, futbol dünyasının en pahalı el değiştiren kulübü olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL LİSANSLA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Chelsea 31 Mayıs’ta sona erecek özel bir lisans altında faaliyet gösteriyordu. Kulübün satış sürecini ABD bankası Raine Group yönetirken birçoğu ABD’den olmak üzere birçok teklif değerlendirilmişti.

4.25 MİLYAR STERLİNLİK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalan Roman Abromivich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Kulübün satış sürecini yöneten banka Raine geçtiğimiz günlerde, ABD'li milyarder Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun 4.25 milyar Sterlin'lik teklifini kabul etmişti.

YARISINI BAĞIŞLAYACAK

Yatırım fonunun Chelsea'yi satın almak için toplamda 4.25 milyar pound ödeyeceği, bunun 2.5 milyar poundunun İngiltere'de dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacağı ve Roman Abramovich'in söz verdiği gibi Ukrayna'daki savaştan etkilenen çocukların hayrına kullanılacağı açıklanmıştı.

Geri kalan 1.75 milyar pound ise Chelsea'nin stadyumu Stamford Bridge'in yenilenmesinde, futbol akademisinde, kadın takımında ve kulübün devam eden çeşitli yatırımlarında kullanılacak.

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PREMIER LİG'DEKİ ABD SERMAYESİ ARTIYOR

ABD’de LA Dodgers’ın da sahibi olan Ted Boehly’nin teklifinin onaylanmasıyla 20 İngiliz takımının mücadele ettiği Premier League'de takımların yarısından fazlası ABD sermayesinin kontrolüne geçmiş oldu. Buna “Büyük Altılı” olarak bilinen takımlardan Arsenal FC, Chelsea, Liverpool FC ve Manchester United FC de dahil.

CHESEA'NİN YENİ SAHİBİ TODD BOEHLY KİMDİR?

Amerikalı bir iş adamı olan Boehly'nin NBA devi Los Angeles Lakers, Amerikan Beyzbol Ligi takımı Los Angeles Dodgers ve Amerikan Kadın Basketbol Ligi Takımı Los Angeles Sparks'ta hisseleri bulunuyor. Boehly ayrıca 6 milyar dolarlık bir yatırım şirketi olan Eldridge Industries'in de %60'ına sahip.

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Boehly geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü video oyunu Fortnite'a da büyük bir yatırım yapmıştı.