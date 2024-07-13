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Son dakika: Immobile resmen Beşiktaş'ta! Maaşı...

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#Transfer#Beşiktaş#Immobile
Son dakika: Immobile resmen Beşiktaşta Maaşı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 17:04

Beşiktaş, Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. KAP'a yapılan bildiriyle İtalyan golcünün maaşı da belli oldu.

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Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile’nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Lazio ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlıların konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6 milyon Euro garanti ücret ödenecektir."

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#Transfer#Beşiktaş#Immobile

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