Son Dakika: İlkay Gündoğan sağlık kontrolünden geçti! Barcelona ile bugün imzalıyor iddiası...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile yol ayrımında olan İlkay Gündoğan'ın Barcelona ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Relevo'nun haberine göre; Katalan devi, tecrübeli oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Almanya'da sağlık kontrolünden geçtiği iddia edilen İlkay Gündoğan'ın gün içinde Barcelona'ya imza atacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Manchester City'de kalmaya sıcak bakan yetenekli futbolcunun, Barcelona'nın son teklifinin ardından amcası ve menajeriyle oturup düşündükten sonra İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayarak La Liga macerasına atılmaya karar verdiği belirtildi.

BORUSSIA DORTMUND'U İTİRAF ETMİŞTİ

Borussia Dortmund flörtünü daha önce doğrulayan İlkay Gündoğan, "Sebastian Kehl ile menajerim arasında bir temas oldu. Bunu söyleyebilirim, ama bunun şimdilik pek olası olduğunu söyleyemiyorum . Bundesliga'ya dönmek benim planımda şimdilik yok" demişti.

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33 yaşındaki oyuncu, "Geleceğimle ilgili henüz bir kararım yok, görüşmeler sürüyor. Bir karar verildiğinde ilk öğrenen siz olacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 44 maça çıkan İlkay Gündoğan 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.